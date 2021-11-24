Автор забитого мяча «Мальмё» признан лучшим игроком по итогам встречи с «Зенитом» в ЛЧ

34-летний датский форвард шведского «Мальмё» Сёрен Рикс, ставший автором единственного забитого мяча в составе своей команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1), признан лучшим игроком встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Напомним, на гол Рикса на 53-й минуте матча мог ответить форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба, который не забил пенальти, пробив сильным ударом прямо во вратаря. На 62-й минуте VAR не засчитал мяч Дзюбы с игры. На 86-й минуте был удалён защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков за вторую жёлтую карточку. На 92-й минуте счёт сравнял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Напомним, после пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).