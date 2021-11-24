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Автор забитого мяча «Мальмё» прокомментировал эпизод с пенальти в концовке матча

Автор забитого мяча «Мальмё» прокомментировал эпизод с пенальти в концовке матча
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34-летний датский полузащитник «Мальмё» Сёрен Рикс высказался о назначенном пенальти на 92-й минуте встречи с санкт-петербургским «Зенитом» в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я буду говорить осторожно. Это не пенальти, но судья посчитал иначе. Это тяжело принять», — приводит слова Рикса Expressen.

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.

После пяти туров «Мальмё» с одним очком располагается на последнем, четвёртом месте, в группе. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).

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