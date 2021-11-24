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«Спасибо за визит! Всегда рады видеть». «Спартак» отреагировал на приезд Доменико Тедеско

«Спасибо за визит! Всегда рады видеть». «Спартак» отреагировал на приезд Доменико Тедеско
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Московский «Спартак» в своём «твиттере» отреагировал на приезд бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско на матч пятого тура Лиги Европы с «Наполи».

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — говорится в «твиттере» столичного клуба.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи». После 20 минут красно-белые ведут в счёте — 1:0.

Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистируют ему Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).

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