Наиль Умяров: об основной сборной мне рано говорить

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал исход матча с «Наполи» (2:1).
«Вы же видели сами, как всё получилось. Будем стараться исправлять ситуацию в РПЛ. Возможно, недонастрой, плюс не везет. Начало второго тайма? Против нас играла хорошая команда. Мы не хотели прижиматься, нас соперник вынудил. Поняли после пропущенного, что надо отодвинуть. Не видел момента с тем, что руку не пожал Спаллетти Витории. Мы поднялись к Тедеско в ложу. Хорошо пообщались, поздоровались. Особого настроя это не дало, мы играем для себя, болельщиков, клуба. Наставлений не давал. О жизни поговорили. Как у него дела — у него девочка родилась. «Наполи» — наш клиент? Что значит клиент? Вы сами над этим вопросом смеётесь. Об основной сборной мне рано говорить. Шаг за шагом», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 24 ноября 2021
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