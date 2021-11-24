Руй Витория: встреча с Тедеско? Я думал о команде, а не о том, кто пришёл на стадион

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал присутствие бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско на матче с «Наполи».

«Соболев, можно сказать, провёл лучший матч за последнее время. Да, без пары потерь мяча было бы лучше, но он отлично помогал впереди, поддерживал нас и всегда угрожал воротам «Наполи». Он давал свободу Промесу и Игнатову с Мозесом, позволял Игнатову играть выше. Да и в матче с «Краснодаром», когда он после навеса бил головой, мы обсудили с ним этот момент – и сегодня в таком эпизоде он забил.



Что касается возможной встречи с Тедеско, то я был озабочен другими вещами, так что этот вопрос бессмысленный. Я думал о команде, а не о том, кто пришёл на стадион.



Я не очень понимаю по-русски, но наши фанаты в целом создают великолепную атмосферу. Они создали стресс для «Наполи» в самый нужный момент – спасибо им большое, эта победа была важной, если не сказать важнейшей», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.