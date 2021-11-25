Кобелев: сравните Мозеса и Клаудиньо. Небо и земля!

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» оказался сильнее «Наполи» со счётом 2:1.

«Прежде всего, нужно поздравить «Спартак» с победой над сильным итальянским клубом. Причём уже второй раз за групповой турнир. Это действительно дорогого стоит. Счёт на табло, он перекрывает всё остальное. «Спартак» лидирует в группе, принёс очки российскому футболу, поддержал наше реноме. Это, конечно, не может не радовать.

Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальмё». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провёл игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров (смеётся).

Когда Селихов только переходил в «Спартак», все говорили, что это будущий первый номер сборной. Потом он получил травму, оказался в запасе, играл неуверенно. Пошли разговоры, что он вообще не вратарь… Сейчас провёл действительно хороший матч, его начали захваливать. Считаю, надо всё-таки спокойнее воспринимать такие вещи. Бывают взлёты и падения. Селихов пока показывает довольно уверенную игру, но бросаться из крайности в крайность не нужно», — цитирует Кобелева «Спорт-экспресс».