В Воронеже началась активная стадия реконструкции стадиона «Факел»

В Воронеже в течение недели завершится демонтаж старой трибуны на стадионе «Факел». Реконструкция арены согласно паспорту объекта должна закончиться в декабре 2022 года. После сдачи стадиона в эксплуатацию на нем сможет выступать одноименный футбольный клуб.
На стадионе будут четыре трибуны – западная (2955 посадочных мест), восточная (2995 мест), северная и южная (по 1025 мест). Их накроют консольными навесами, которые будут защищать зрителей от дождя. Основное поле оснастят дренажной системой и подогревом, также арена будет располагать искусственным тренировочным полем. Стадион «Факел» будет иметь четыре КПП, 12 касс и вместительную парковку. Арена сможет получить первую категорию Российского футбольного союза.
«Стадион планируется сдать согласно договору – в конце следующего года. Безопасность, телекоммуникации, инженерные сети, уровень комфорта для болельщиков – всё будет соответствовать самым современным требованиям. Понимаем, что у региона есть потребность в таком стадионе, темп взяли хороший», — цитирует реконструирующую фирму пресс-служба «Факела».
За один тур до завершения первой части сезона Футбольной национальной лиги «Факел» располагается на 2-м месте в турнирной таблице.
- 25 ноября 2021
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