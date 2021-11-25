Экс-президент «Локомотива»: второй пенальти надуманный, VAR скоро из футбола балет сделает

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором железнодорожники уступили «Лацио» со счётом 0:3. Гости забили два мяча с пенальти.



«Мне понравился «Локомотив» в первом тайме, с напором играли. Но видно, что всё сумбурно и не поставлено. Желание есть, а мастерства и организации не хватает. Прессинг устраивают, но ничего не выиграли. Итальянцы мастеровитые и легко выходили из-под прессинга. Что касается пенальти, ни один опытный защитник не будет так безрассудно идти в подкат в своей штрафной. Сильянов так и сделал, Тикнизян так же глупо привёз пенальти с «Марселем». Чего бросаться? Опытный защитник пласировался бы и перекрыл зону. Второй пенальти — надуманный. Система VAR имеет преимущества, но эта система из футбола скоро балет сделает. После второго пенальти игра была сломана и пошла под диктовку «Лацио».



Ребята из «Локомотива» просто посыпались. Не особо понятно, что Гисдоль делает с командой. Видно, что футболисты даже не понимают, что он хочет. Понятное дело, что ставит прессинг, но такой прессинг предполагает высокую физическую подготовку и взаимопонимание. Сегодня «Локомотиву» такого не достичь. Ничего хорошего в ближайшее время от такой команды ждать не стоит. Рангник тоже уходит или не уходит. Всё это отрицательно сказывается на клубе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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