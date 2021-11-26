Смолов бурно спорил с Бека-Бека, Баринов объяснялся с фанатами. Фото разгрома «Локомотива»

25 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался с римским «Лацио». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.
На 56-й минуте Чиро Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам, открыв счёт в матче. На 63-й минуте Чиро Иммобиле реализовал второй пенальти в матче. Нападающий пробил в штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот. На 87-й минуте Педро Родригес подобрал мяч у штрафной, на замахе легко убрал Виталия Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу, установив итоговый счёт в матче — 3:0.
В основном составе московской команды на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарём, сыгравшим в основной части еврокубкового турнира. Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, впервые выступившего за ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 5-го тура Лиги Европы с «Лацио».
«Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды. Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки. Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации по поводу Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких матчах смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Лацио» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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