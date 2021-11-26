Семак высказался в преддверии матча «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится 28 ноября в Москве.
«Как изменился ЦСКА с момента последней встречи? Состав остался прежний, но эта команда играет достаточно разнообразно с точки зрения тактических построений. А в остальном ничего не изменилось. Ни у армейцев, ни у нас серьёзных изменений нет.
Можно ли говорить о спаде ЦСКА? Нет, конечно. До этого они два месяца не проигрывали. Неудачная серия ни о чём не говорит. Любая серия — для журналистов, для статистики, нежели для тренеров.
Итоги первого круга? Вряд ли стоит подводить какие-то итоги, потому что у нас впереди — важный отрезок, который мы должны хорошо закончить. Мы живём не кругами, а частями чемпионата. В первой части у нас осталось три матча, и все наши мысли только о том, чтобы провести их как можно лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 26 ноября 2021
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