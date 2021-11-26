Защитник «Реала» Давид Алаба избежал серьёзной травмы, сообщает Football Espana. Австриец был заменён по ходу матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:0). Он открыл счёт в этой встрече, но затем был вынужден покинуть поле.
По данным источника, Алаба получил небольшое повреждение колена. Оно оказалось несерьёзным, он сможет выйти на поле в следующем матче Примеры с «Севильей».
«Реал» Мадрид занимает первое место в группе. У клуба из Испании 12 очков после 5 игр турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.
«Реал» и «Интер» гарантировали себе месте в плей-офф Лиги чемпионов. «Шериф» выступит в Лиге Европы, а «Шахтёр» утратил шансы на евровесну.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Интером», а «Шериф» сыграет с «Шахтёром».
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