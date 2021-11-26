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Карпин отреагировал на результаты жеребьёвки стыковых матчей на чемпионат мира

Карпин отреагировал на результаты жеребьёвки стыковых матчей на чемпионат мира
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на жеребьёвку стыковых матчей на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Игру не надо воспринимать как реванш, это шанс попасть в Катар. Наверное, Польша сравнима с Хорватией по уровню футболистов и игры, но посмотрим, что будет через четыре месяца – в каком состоянии мы, их игроки. Будем спокойно готовиться, изучать соперника. Как сдержать Левандовского? Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Как и с Хорватией, у Польши достаточно игроков высокого уровня, готовых доставить нам неприятности», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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