Карпин отреагировал на результаты жеребьёвки стыковых матчей на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на жеребьёвку стыковых матчей на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Игру не надо воспринимать как реванш, это шанс попасть в Катар. Наверное, Польша сравнима с Хорватией по уровню футболистов и игры, но посмотрим, что будет через четыре месяца – в каком состоянии мы, их игроки. Будем спокойно готовиться, изучать соперника. Как сдержать Левандовского? Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Как и с Хорватией, у Польши достаточно игроков высокого уровня, готовых доставить нам неприятности», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.