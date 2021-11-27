Глава футбольного союза Польши — о России: мы точно способны выиграть. Удачная жеребьёвка

Глава польского футбольного союза Чезари Кулеша поделился мнением о том, что соперником сборной Польши в стыковых матчах ЧМ-2022 станет Россия.
«Непростой соперник, но его нужно обыграть. До матча ещё никто ничего не выиграл и не проиграл. К тому же я очень рад, что второй матч мы сыграем дома. Но, конечно, сначала надо обыграть Россию. Жеребьёвка сложилась для нас удачно. Я оцениваю её результат позитивно.
Мы сыграем против сильной команды, но точно способны её обыграть. Я верю в нашу сборную, в мастерство и характер игроков. После последнего матча мы чувствуем спортивную злость. Я сделаю всё, чтобы помочь тренерскому штабу и игрокам подготовиться к стыковым матчам как можно лучше. Поборемся!» – цитирует Кулешу пресс-служба польского футбольного союза.
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