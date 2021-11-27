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«Брайтон» — «Лидс»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Лидс»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лидс Юнайтед» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Лидс».

«Брайтон»: Санчес, Уэбстер, Данк, Велтман, Кукурелья, Лампти, Модер, Биссума, Гроос, Троссард, Мопе.

Запасные: Стил, Даффи, Лаллана, Мак Аллистер, Марч, Мвепу, Ричардс, Локадия, Сармиенто.

«Лидс»: Меслье, Фирпо, Купер, Льоренте, Даллас, Филлипс, Форшоу, Харрисон, Родриго, Рафаэл, Джеймс.

Запасные: Клессон, Крессуэлл, Стрёйк, Дженкинс, Клих, Маккаррон, Шаклтон, Джелхардт, Робертс.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джон Брукс.

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