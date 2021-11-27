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«Брайтон» и «Лидс» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги

«Брайтон» и «Лидс» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Лидс Юнайтед». Команды сыграли вничью – 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джон Брукс.

«Брайтон» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» с 12 очками располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.

В 14-м туре «Лидс» примет дома «Кристал Пэлас», а «Брайтон» сыграет на выезде с «Вест Хэм Юнайтед». Первая встреча состоится 30 ноября, а вторая 1 декабря.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
Комментарии
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