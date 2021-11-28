Левандовски — лучший игрок года по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Роналду — на 7-м

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Нападающий занял первое место в голосовании, набрав 150 очков.
Второе место в голосовании за звание лучшего футболиста года по версии IFFHS занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. На счету аргентинца 105 очков. На третьем месте – Жоржиньо из «Челси» (40). Отметим, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял лишь седьмую строчку, набрав 15 баллов.
В десятку лучших также вошли Кевин Де Брёйне, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Н’Голо Канте, Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд.
Напомним, по итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).
- 28 ноября 2021
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