Семак: нельзя сказать, что ЦСКА неровня «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Нельзя сказать, что ЦСКА неровня «Зениту». Каждая игра — отдельная история. То, что было раньше, и все те серии, которые были или будут, ничего не значат. Это игра, свисток арбитра — и шансы 50 на 50, как в любом другом матче.

Посмотрим, как пойдёт игра. Насколько я понимаю, армейцы тоже играют с пятью защитниками, компактно обороняются, очень редко высоко прессингуют. Поэтому думаю, что сегодняшняя игра будет такая же: с небольшим количеством забитых мячей и моментов. ЦСКА играет сейчас хорошо в обороне, очень мало пропускает, меньше всех в чемпионате России. Поэтому готовимся к очередному сложному матчу», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».