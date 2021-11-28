Березуцкий: положительно смотрю на возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что положительно смотрит на возможное возвращение в стан армейцев бразильского нападающего Вагнера Лава.

«Как смотрю на потенциальное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА? Всегда положительно. Всегда. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме. Увидим ли его в команде? Вы спросили мнение Алексея Березуцкого, и Алексей Березуцкий вам своё мнение сказал», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

Последним клубом Вагнера Лава стал «Кайрат», за который игрок выступал с июля 2020 года. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, переход в ЦСКА не состоялся, поэтому игрок достался казахстанскому клубу бесплатно.