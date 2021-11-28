«Нам не нужен Fan ID!» Болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку

Сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
По ходу первого тайма болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили совместную перекличку. Они по очереди выкрикивали: «Нам не нужен Fan ID!»
Напомним, болельщики армейского клуба также устроили акцию против Fan ID в прошлом матче команды.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». На внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
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