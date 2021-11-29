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РПЛ выступила с заявлением по поводу задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

РПЛ выступила с заявлением по поводу задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»
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Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по поводу задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура с «Зенитом» (0:2).

«Российская Премьер-Лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.

Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом.

Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают всё для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.

По итогам событий 28 ноября РПЛ проведёт тщательное расследование и сделает всё возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, фанаты армейского клуба устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с петербуржцами. Этот перформанс не оценили сотрудники правоохранительных органов и заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производится в неспешном темпе, поэтому часть фанатов до сих пор не выпускают со стадиона, несмотря на холод и позднее время суток.

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