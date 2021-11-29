«Только выхожу со стадиона. Не выпускали даже в туалет». Фанат ЦСКА — о действиях полиции

Дмитрий, болельщик ЦСКА, который выходил со стадиона в последней группе, рассказал о задержаниях, которые произошли после матча 16-го тура с «Зенитом».

«Все видели, что творилось на трибунах – были файеры. Минут за 10 до конца матча перекрыли все выходы и никого не выпускали – без объяснения причин. Трибуну А только отпустили, где не горело ничего. Сейчас (время разговора – около часа ночи по московскому времени. – Прим. «Чемпионата») только выхожу со стадиона, в последней группе. Нас человек 100. Мы просто стояли, ждали автобусы, которых вывозили, а других отвезли по отделениям Москвы до этого. Причём чуть ли не в Зеленоград – так как отделения переполнены.

Я переписывался со знакомыми, которые уже в отделении, там переписывают данные и ничего не предъявляют – так как предъявить особо нечего. Вроде должны отпускать, но делается это медленно.

С нами поступили иначе: нас выставили в коридор, провели по стадиону и сняли паспорта на видео. Отвозить меня не стали, но переписали.

История не очень красивая, нас не выпускали с сектора даже в туалет. Говорили: «Писайте в стакан». Потом привели в подтрибунное помещение.

Девушек и детей отпускали, инвалидов тоже. Есть фанаты, которые проявили смекалку: покупали билеты на ближайший поезд, и их выпускали. Неприятная история, слава богу, не так холодно в коридоре было.

Заявление Уланова? С ним мы ещё отдельно поговорим. А РПЛ и РФС – чего они скажут? Если будут жалобы, то будут реагировать, а так им выгодно FanID, чтобы не пускать на стадионы. Те, кого перепишут, станут потенциально теми, кому не выдадут FanID», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.