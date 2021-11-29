Болельщик ЦСКА рассказал, что происходит в отделении полиции после задержания

Болельщик ЦСКА Сергей, который был задержан после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2), рассказал, что происходит в Тимирязевском ОВД.

«Сидим сейчас в кабинете. Сказали ждать. Хотят провести беседу. У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим — что ещё остаётся. У многих фанатов настроение больше никогда не ходить на домашние матчи. Все чувствуют себя преданными клубом и брошенными», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи. Сообщалось, что некоторых болельщиков уже доставили в отделение полиции.