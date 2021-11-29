Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема: горжусь, что стал лучшим французским бомбардиром в истории

Карим Бензема: горжусь, что стал лучшим французским бомбардиром в истории
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после матча 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Севильей» (2:1) прокомментировал своё новое достижение.

В этой встрече Бензема забил гол и стал лучшим бомбардиром среди французских футболистов на клубном уровне, обойдя экс-игрока «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. Всего Бензема забил 361 гол.

«Отличный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории», — написал Бензема на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне 33-летний французский нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Новость по теме
«Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Винисиуса в концовке матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021