Карим Бензема: горжусь, что стал лучшим французским бомбардиром в истории
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после матча 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Севильей» (2:1) прокомментировал своё новое достижение.
В этой встрече Бензема забил гол и стал лучшим бомбардиром среди французских футболистов на клубном уровне, обойдя экс-игрока «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. Всего Бензема забил 361 гол.
«Отличный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории», — написал Бензема на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне 33-летний французский нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.
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