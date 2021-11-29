Карим Бензема: горжусь, что стал лучшим французским бомбардиром в истории

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после матча 15-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Севильей» (2:1) прокомментировал своё новое достижение.



В этой встрече Бензема забил гол и стал лучшим бомбардиром среди французских футболистов на клубном уровне, обойдя экс-игрока «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. Всего Бензема забил 361 гол.



«Отличный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории», — написал Бензема на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне 33-летний французский нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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