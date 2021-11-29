Романцев: пусть шейхи возьмут под своё крыло «Амкар» или «Нижний Новгород», а не «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев прокомментировал информацию о желании шейхов из Объединённых Арабских Эмиратов, владеющих «Манчестер Сити», купить часть акций красно-белых.



«К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон в «Локомотиве» сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит. А потом, «Спартак» и так частный клуб с далеко не маленьким бюджетом. Но пока в состоянии неопределённости. Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнёт всех громить? Пусть они лучше возьмут под своё крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».