«Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 29 ноября, тульский «Арсенал» встретится с московским «Локомотивом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьёрнстрём, Камболов, Пантелеев, Хабибов, Давиташвили, Луценко, Тудорие.

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мурило, Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Смолов, Лисакович.

Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Пабло, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Артём Чистяков (Азов).



«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 15 турах набрали 25 очков. В двух последних турах команда не побеждала. «Арсенал» замыкает турнирную таблицу. Туляки набрали в 15 турах 13 очков. Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет четыре матча.