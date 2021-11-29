Руй Витория объяснил выход Рассказова на замену в матче с «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выход Николая Рассказова на замену в матче с «Уфой» (1:1). Напомним, защитник был удалён с поля на 87-й минуте за вторую жёлтую карточку.

«Почему выпустил Рассказова? У Кофрие был дискомфорт, не мог продолжать матч, нам важно было не потерять его на следующий матч. Коля старался играть ближе к атаке. Конечно, игроков на скамейке для усиления атаки было немного, но мы старались выбрать игроков так, чтобы игра была сбалансирована. Говорил ли с Рассказовым после удаления? Мы проанализируем это позже, я не люблю говорить сразу после игры. Но его жёлтая и красная – не хорошо для него и команды», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Уфа» принимала на своём поле московский «Спартак». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1). Красно-белые спаслись от поражения на 90+4-й минуте матча благодаря голу Александра Соболева с пенальти.