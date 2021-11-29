«Жизнь покажет». Сёмин — о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении на пост наставника железнодорожников.
«Были ли у меня контакты с «Локомотивом»? Мне вручили медаль, которую я заслужил. Хороший был контакт. После этого — не представилось. Вернусь ли? Когда немцы уедут… Жизнь покажет», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».
Напомним, 21 октября 2021 года бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручили серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020. Это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» (0:1).
Сёмин возглавлял «Локомотив» несколько раз: с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год. Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионами России.
- 29 ноября 2021
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