«VAR работает против бедных». Беленов – о матче «Уфы» со «Спартаком»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Напомним, московский клуб спасся от поражения на 90+4-й минуте игры, реализовав пенальти.
«Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Ещё раз убедился, что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришёл на стадион», — написал Беленов в своём «инстаграме».
29 ноября «Уфа» встретилась с московским «Спартаком». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 турах.«Уфа» находится на 13-м месте в таблице, набрав 16 очков за 16 матчей.
- 30 ноября 2021
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