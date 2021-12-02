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«Брайтон» в концовке вырвал ничью в матче с «Вест Хэмом» благодаря голу Мопе через себя

«Брайтон» в концовке вырвал ничью в матче с «Вест Хэмом» благодаря голу Мопе через себя
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Сегодня, 2 декабря, завершался матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Противостояние закончилось со счётом 1:1.

Первый гол в матче на 5-й минуте забил чешский полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек. Голевую передачу отдал Пабло Форнальс. На 89-й минуте Ниль Мопе ударом через себя направил мяч в ворота соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
01 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Соучек – 5'   1:1 Мопе – 89'
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