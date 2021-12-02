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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Лейпцига» Мукиэле

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Лейпцига» Мукиэле
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Защитник «РБ Лейпцига» Норди Мукиэле близок к переезду в английскую Премьер-лигу. В услугах французского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед» и непосредственно новый главный тренер команды Ральф Рангник, информирует 90min.

Стоит отметить, что Рангник знаком с Мукиэле по временам совместной работы в «Лейпциге». Ральф хочет укрепить оборонительные редуты «Манчестер Юнайтед», поэтому настроен подписать Норди, который может сыграть как в центре, так и на правом фланге защиты.

Напомним, Норди Мукиэле перешёл в «РБ Лейпциг» в 2018 году, а до этого выступал во Франции, защищая цвета «Монпелье» и «Лаваля». Интерес к французскому защитнику также проявляют «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

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