В январе стартует четвертый сезон открытых детских спортивных сборов академии «Чертаново»

В январе 2022 года стартует четвертый сезон открытых детских спортивных сборов столичной футбольной академии «Чертаново».
Первая смена сборов для юных футболистов 2009-2015 годов рождения пройдёт в Москве с 3 по 9 января. В течение недели участники будут тренироваться под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд Российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок ребят ожидают тесты, занятия по акробатике, теоретические занятия, а кроме того — игры, кино и другие развлечения.
Принять участие в сборах «Чертаново» могут все желающие, вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле. В подарок ребята получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.
Для ребят 2009 года рождения это последняя возможность принять участие в сборах. С лета академия «Чертаново» будет приглашать ребят не старше 2010 г.р.
- 2 декабря 2021
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