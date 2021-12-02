«Фиорентина» подпишет контракт с нападающим «Лилля» Иконе
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Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе в течение нескольких дней станет игроком «Фиорентины», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Переговоры находятся на финальной стадии.
Итальянский клуб заплатит за 23-летнего футболиста € 15 млн, а также включит в сделку процент со следующей продажи игрока. Французский игрок присоединится к «Фиорентине» в январе вне зависимости от возможного ухода нападающего «фиалок» Душана Влаховича. Игроком интересуются «Арсенал» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Иконе забил один гол в 16 матчах чемпионата Франции. На его счету также гол в четырёх матчах Лиги чемпионов. Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.
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