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«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании Исака

«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании Исака
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Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в Англии. В шведском форварде заинтересованы два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает TalkSport со ссылкой на Eurosport.

Клубы видят в Исаке альтернативу форварду «Фиорентины» Душану Влаховичу, который может отказаться от переезда в чемпионат Англии. Сообщается, что швед заинтересован в переходе в клуб, где будет регулярно играть в основном составе.

В нынешнем сезоне 22-летний Исак забил три гола и отдал голевую передачу в 12 матчах чемпионата Испании, а также отметился тремя голами в четырёх играх Лиги Европы. Контракт шведского форварда с «Реалом Сосьедад» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает Исака в € 40 млн.

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