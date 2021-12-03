Роналду забил 800-й гол в карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил второй гол команды в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом». Для 36-летнего нападающего этот гол стал 800-м в его карьере.
Роналду забил 129 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 голов за мадридский «Реал» (438), 101 за «Ювентус» (134) и пять в составе «Спортинга» (31). Кроме того, на счету португальца 115 голов в 184 матчах за национальную команду.
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Нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» по ходу нынешнего сезона за 15 млн. Португальский футболист забил шесть голов в пяти матчах Лиги чемпионов, а также отличился четыре раза и отдал две голевые передачи в 10-и матчах Английской Премьер-лиги. Контракт Роналду истекает в 2023 году.
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