Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду забил 800-й гол в карьере

Роналду забил 800-й гол в карьере
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил второй гол команды в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом». Для 36-летнего нападающего этот гол стал 800-м в его карьере.

Роналду забил 129 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 голов за мадридский «Реал» (438), 101 за «Ювентус» (134) и пять в составе «Спортинга» (31). Кроме того, на счету португальца 115 голов в 184 матчах за национальную команду.

Гол Роналду:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» по ходу нынешнего сезона за 15 млн. Португальский футболист забил шесть голов в пяти матчах Лиги чемпионов, а также отличился четыре раза и отдал две голевые передачи в 10-и матчах Английской Премьер-лиги. Контракт Роналду истекает в 2023 году.

Криштиану Роналду пробил 800 голов! За какие клубы забивал легендарный португалец Криштиану Роналду пробил 800 голов! За какие клубы забивал легендарный португалец
Новость по теме
Криштиану Роналду забил 799 голов за карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021