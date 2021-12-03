В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на уход Кэррика из клуба

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал уход из клуба бывшего футболиста манкунианцев Майкла Кэррика, занимавшего пост исполняющего обязанности главного тренера.
«Майкл уезжает с искренней благодарностью и наилучшими пожеланиями для всех сотрудников «Манчестер Юнайтед» после 15 лет исключительной службы клубу в качестве игрока и тренера. Хотя нам грустно видеть его уход, мы уважаем и понимаем решение Майкла.
Он всегда будет известен как один из лучших полузащитников в истории «Манчестер Юнайтед», а в последнее время — как отличный тренер, который неустанно работал под руководством двух менеджеров, помогая развить сильную команду, которую теперь возьмёт на себя Ральф Рангник.
Мы благодарны Майклу за устойчивое лидерство, которое он продемонстрировал в этот период управленческого перехода, и, хотя сейчас он уходит от повседневного участия, его всегда будут приветствовать как легенду клуба», — гласит комментарий Мерто для официального сайта «Манчестер Юнайтед».
Гол Бруну Фернандеша в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».
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Напомним, в последней игре под руководством Кэррика «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Арсенал» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.
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