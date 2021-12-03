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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Зенит» — «Ростов»: Полоз реализовал пенальти

«Зенит» — «Ростов»: Полоз реализовал пенальти
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Сегодня, 3 декабря, проходит матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Полоз реализовал пенальти. На 9-й минуте Хорен Байрамян выполнил передачу на ход. Понтус Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его завалил Дмитрий Чистяков, проигравший забег. Алексей Матюнин назначил пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

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