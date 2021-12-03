Кордоба: в Германии больше атакуешь, в России нужно пробиваться через насыщенную оборону

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об особенностях российского футбола.
«Краснодар» — большая команда, а «маленькие» команды выстраивают против нас целые оборонительные редуты. Это меня очень удивило. В Германии только атака, атака и атака. В России нужно пробиваться через насыщенную оборону. В РПЛ многие команды именно защищаются, что создаёт мне большие проблемы. Есть несколько клубов, которые после забитого гола «паркуют автобус» и вообще не двигаются», — рассказал Кордоба в программе «РецепТура» на Youtube-канале «Матч ТВ».
28-летний Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Кёльна». В 15 матчах РПЛ колумбиец забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт с форвардом был подписан до 2025 года. В настоящее время Кордоба восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
- 3 декабря 2021
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