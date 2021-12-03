Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба: в Германии больше атакуешь, в России нужно пробиваться через насыщенную оборону

Кордоба: в Германии больше атакуешь, в России нужно пробиваться через насыщенную оборону
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об особенностях российского футбола.

«Краснодар» — большая команда, а «маленькие» команды выстраивают против нас целые оборонительные редуты. Это меня очень удивило. В Германии только атака, атака и атака. В России нужно пробиваться через насыщенную оборону. В РПЛ многие команды именно защищаются, что создаёт мне большие проблемы. Есть несколько клубов, которые после забитого гола «паркуют автобус» и вообще не двигаются», — рассказал Кордоба в программе «РецепТура» на Youtube-канале «Матч ТВ».

28-летний Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Кёльна». В 15 матчах РПЛ колумбиец забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт с форвардом был подписан до 2025 года. В настоящее время Кордоба восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Новость по теме
Кабелла может уйти из «Краснодара» в «Бешикташ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021