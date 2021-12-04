Слуцкий рассказал о процессе восстановления Костюкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о характере травмы полузащитника Михаила Костюкова. Он получил повреждение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).



«Окончательный диагноз будет установлен непосредственно в момент операции. Понятно, что ему требуется операция. 6 декабря он улетает в Финляндию и ориентировочно 13-го числа там будет прооперирован. Сроки восстановления будут уже понятны после операции в зависимости от степени повреждения и того, что там увидят внутри оперирующие врачи», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Завтра, 5 декабря, в 17-м туре РПЛ клуб сыграет с «Нижним Новгородом». Старт встречи – в 16:30 мск.

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