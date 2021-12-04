Дюков и Алаев назвали Захаряна лучшим в голосовании на премию «Первая пятёрка»

В голосовании в рамках премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге, приняли участие представители руководства Российского футбольного союза.



Президент РФС Александр Дюков выделил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Остальные места заняли: 2. Даниил Хлусевич («Арсенал»), 3. Максим Мухин (ЦСКА), 4. Константин Тюкавин («Динамо»), 5. Гамид Агаларов («Уфа»).



Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев распределил номинантов следующим образом: 1. Арсен Захарян, 2. Наиль Умяров («Спартак»), 3. Константин Тюкавин, 4. Максим Мухин, 5. Гамид Агаларов.



Первый вице-президент РФС, председатель Технического комитета РФС Никита Симонян лучшим молодым игроком РПЛ по итогам 2021 года назвал Гамида Агаларова. Второй в его списке – Арсен Захарян, третий – Константин Тюкавин, четвертый – Даниил Хлусевич, пятый – Наиль Умяров.

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