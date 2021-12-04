Глава «Уфы» — Соболеву: бог не фраер. Отдыхай, оскароносец

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на извинения нападающего «Спартака» Александра Соболева перед фанатами красно-белых за красную карточку в игре с «Ахматом» (2:1).



«Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец», — написал Мурзагулов в «Фейсбуке».



Ранее Мурзагулов критиковал 24-летнего Соболева после игры 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» (1:1). Функционер обвинил нападающего в симуляции в моменте с заработанным пенальти, который случился в добавленное к матчу время. Соболев получил по лицу от Алексея Никитина и сам же реализовал 11-метровый удар.



Нападающий, который удалился в матче с «Ахматом», пропустит игру с «Сочи» в следующем туре, а также встречу с «Легией» в Лиге Европы из-за перебора жёлтых карточек. Соболев больше не сыграет в этом году.