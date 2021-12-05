Джан — о победе «Баварии»: жаль, что дерьмовый пенальти вновь решает исход игры

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал судейство в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (2:3). Напомним, победный гол мюнхенцы забили с пенальти, назначенный за игру рукой защитника «шмелей» Матса Хуммельса.



«Мне жаль, что такой дерьмовый пенальти вновь решает исход игры. Такого не должно происходить. Подобное слишком часто играет на руку «Баварии». Зачем нам VAR? Это просто позор», — приводит слова Джана Bayern & Germany.



«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре балла. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. В следующем туре «Бавария» 11 декабря сыграет дома с «Майнцем». «Боруссия» в этот же день в гостях встретится с «Бохумом».