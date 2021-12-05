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«Спартак» предложил пост в клубе директору «Чертаново». Ранее его задерживала полиция

«Спартак» предложил пост в клубе директору «Чертаново». Ранее его задерживала полиция
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Спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров может сменить Владимира Кузьмичёва в «Спартаке» на позиции заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Руководство «Спартака» уже провело встречу с Хабаровым по поводу возможного назначения.

Хабаров на данный момент занимает пост спортивного директора «Чертаново». Напомним, весной Хабаров вместе с экс-директором клуба Николаем Лариным были задержаны полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами.

Московский «Спартак» после 17 туров имеет в активе 23 очка и располагается на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (37).

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