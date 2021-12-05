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Глава «Уфы» — о словах про Соболева: цели кого-то обидеть не было

Глава «Уфы» — о словах про Соболева: цели кого-то обидеть не было
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил свои высказывания в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, Соболев был удалён в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа». После игры форвард извинился перед болельщиками, а Мурзагулов написал на своей странице в соцсетях: «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец».

«Спартак», безусловно, великий клуб и заслуживает к себе уважения, в том числе и со стороны собственных игроков. Иногда у некоторых футболистов отношение к этому клубу несоответствующее. Например, когда игрок требует от арбитра формального подхода. Даже при лёгком касании, но акцентированном внимании судья принимает решение поставить пенальти — игрок доволен, и команда тоже. Во втором точно таком же эпизоде арбитры принимают решение не в пользу «Спартака» — мы видим лютое возмущение футболиста. Это же двойные стандарты. Если вы там приветствовали такой формализм, почему здесь надо его отрицать, да ещё и с шестиэтажным матом? Разве это не бросает тень на великий клуб?

Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за «Спартак» в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай «Спартак» только выигрывает, кроме двух матчей с «Уфой». Это, безусловно, моё личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является», — приводит слова Мурзагулова «Рейтинг Букмекеров».

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Глава «Уфы» — Соболеву: бог не фраер. Отдыхай, оскароносец
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