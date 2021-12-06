«Ньюкасл» готов сделать Лингарда самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Times.



По информации источника, «сороки» готовы приобрести игрока в зимнее трансферное окно и предложить ему контракт с зарплатой более £ 100 тыс. в неделю. Это сделает Лингарда самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.



Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник его не продлит, то станет свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.



В сентябре «Манчестер Юнайтед» сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.



В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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