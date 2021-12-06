Златан Ибрагимович сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Страйкер «Милана» Златан Ибрагимович сделал выбор между нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Сложный выбор, они оба очень сильны. Если всё же нужно выбрать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, и всё, что он делает – это не результат тренировок, это врождённое», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Криштиану Роналду принял участие в 12 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.



Лионель Месси провёл девять матчей во французской Лиге 1 сезона-2021/2022, забил один гол и сделал три голевых передачи.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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