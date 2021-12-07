Геннадий Орлов: у «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о еврокубковых результатах «Зенита» в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Игра состоится в среду, 8 декабря, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну — команда справилась. А до этих как дотянуться… Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита». Они и должны были быть впереди в группе. Да и «Зенит» никуда не уходит, они будут играть в еврокубке», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, за пять туров «Зенит» набрал 4 очка, гарантировав себе третью строчку в группе и, как следствие, выход в плей-офф Лиги Европы.
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