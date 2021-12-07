И. Федотов: Карасёв должен быть в топ-3 лучших судей. Он сильнее Тэйлора, Лаоса и Орсато

Российский судья Игорь Федотов поделился мыслями о том, что в список пяти лучших судей года от Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) не попал Сергей Карасёв, отработавший на чемпионате Европы и в Суперкубке УЕФА.

В пятёрку вошли Феликс Брих, Бьорн Куйперс, Даниэле Орсато, Матеу Лаос и Энтони Тейлор.

«Про Карасёва все услышали только на чемпионате Европы, там он отработал хорошо, но для Европы его начало топ-работы было именно там. Рейтинг же за весь год – а в его начале Карасёв судил не самые статусные игры. Карасёву надо отработать на своём уровне следующий год, попасть на чемпионат мира – и тогда он должен войти в пятёрку лучших.

Вся пятёрка заметно отработала весь год. Лаос судил несколько топ-матчей и был главным на финале Лиги чемпионов. Брих – самый стабильный, постоянно на хорошем уровне работал на топ-матчах, да и вспомните: разве вы слышали что-то скандальное или плохое о его судействе? Такого не было.



С Куйперсом тоже понятно – здесь и выслуга лет, и финал чемпионата Европы, а сейчас он работает в ФИФА. Так что на его место в рейтинге я бы большого внимания не обращал. Дали и дали. Орсато – странный претендент на третье место. Он не судил большие финалы, работал неплохо, но на том же чемпионате Европы он зашёл не очень далеко.



Лаос судил финал ЛЧ, где отработал хорошо, но на чемпионате Европы провалился – например, в матче Португалии и Франции. Что касается пятого места Тейлора, то да, он не топ-судья, в последнее время чудит в матчах ЛЧ (например, недавно в игре «Боруссии»), но есть негласное правило – один представитель Англии должен быть в списке лучших.

К адекватности рейтинга есть вопросы. Понятно, что смотрели за весь год, но Карасёв прямо сейчас сильнее Тейлора, Лаоса и Орсато. Он должен был быть в тройке, ему ведь и Суперкубок дали отработать. Важно понимать критерии оценок от IFFHS», — сказал Федотов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.