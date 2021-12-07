Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник: рано говорить о победе «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, но мы амбициозны

Рангник: рано говорить о победе «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, но мы амбициозны
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о перспективах «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.

«Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Сейчас ещё слишком рано говорить об этом. Я здесь всего неделю и сыграл только одну игру. Очевидно, с таким клубом, как «Манчестер Юнайтед», мы амбициозны во всех турнирах. У каждого есть шанс сыграть и показать себя. Я буду рад дать завтра игровое время многим футболистам», — цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.

Завтра, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

После пяти туров в групповом этапе ЛЧ «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в группе F с 10 очками в активе. «Янг Бойз» (4) – на 4-м месте.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока команды в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021