Давиташвили: не сомневаюсь, что «Ротор» будет выше, чем сейчас. Смена тренера поможет

Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили, ранее выступавший за волгоградский «Ротор», рассказал о том, следит ли за результатами своей бывшей команды.



«Конечно, я слежу за «Ротором». К сожалению, первая часть этого чемпионата команде не слишком удалась. Но уверен, что это временные трудности, которые ребята обязательно преодолеют. Сейчас команда занимает не своё место в турнирной таблице. Это 100 процентов. Не сомневаюсь, что весной всё будет по-другому и «Ротор» поднимется выше. Как и в Туле, в Волгограде команду очень любят болельщики. У меня остались самые тёплые воспоминания об этом городе, о команде, о руководстве клуба. Есть великолепный стадион, поэтому уверен, что всё будет отлично.



Сложно сказать, почему у команды не получается. Знаю, что ребята очень переживают из-за этого, но в то же время серьёзно настроены исправить положение после зимней паузы. Равнодушных в команде точно нет. Просто в футболе так бывает. Вроде всё делаешь правильно, но что-то не получается. Однако если продолжать работать, то потом всё обязательно вернётся. Весной «Ротор» будет выглядеть по-другому и ещё наберёт свои очки.



Думаю, назначение нового тренера поможет. В той ситуации, в которой сейчас оказался «Ротор», очень важна психология. А приход тренера — это всегда новые эмоции, определённый позитив. Поэтому, считаю, что это правильный шаг. На сборах будет время хорошо подготовиться и достойно сыграть весной», — сказал Давиташвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.