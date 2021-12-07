Себастьян Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче с «Уфой»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче с «Уфой».

«Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаётся под вопросом. Здоровья, Себа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.

Напомним, Шиманьски получил травму 5 декабря в матче «Динамо» — «Уфа» (2:0). Уже на 5-й минуте полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов заработал прямую красную карточку за грубый фол на польском хавбеке. Польский футболист не смог продолжить матч, вместо него на поле вышел Константин Тюкавин. После игры Шиманьски покинул стадион «Динамо» в лангетке.